Лавров оценил пользу ОБСЕ для России

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не несет никакой «добавленной стоимости» для России. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Как организация безопасности она никакой добавленной стоимости нам не несет», — сказал Лавров во время «правительственного часа» в Совете Федерации.

Министр напомнил, что на последнем заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ он высказал мнение, что организация как структура перестала выполнять все свои функции.

До этого действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи оценил возможность исключения России из состава организации.

Он напомнил, что в 1992 году из ОБСЕ исключили Югославию из-за массовых нарушений прав человека. Сейчас, по его словам, ситуация иная — в организацию включены страны с разными мнениями. Более того, как отметил Османи, некоторые считают ОБСЕ платформой для диалога между противоположно мыслящими странами.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на дискуссию об исключении России из ОБСЕ.