В КГБ Белоруссии считают, что Запад загнал себя в тупик

Запад в рамках реализации своей концепции, выработанной против Белоруссии, загнал себя в тупик. Такое мнение в ходе беседы с журналистами в среду высказал глава КГБ Белоруссии Иван Тертель, комментируя обстановку в стране накануне электоральной компании, его слова приводит агентство «БелТА».

«Я хотел бы подчеркнуть, что за последние три года ничего не поменялось в плане целей нашего противника. Просто это противостояние перешло в более скрытую фазу. Мы констатируем, что Запад в реализации своей концепции, выработанной ранее в отношении Беларуси, зашел в тупик. Они это признают. В настоящее время тех целей, которые они пытались добиться в кратчайшие сроки, им достичь не удалось», — заявил Тертель.

Глава ведомства добавил, что санкционное давление в отношении государства не принесло ожидаемых результатов.

До этого сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика и Экваториальная Гвинея достигли соглашения о создании хаба для продвижения белорусской продукции на рынки Центральной и Западной Африки.

Ранее сообщалось, что между Москвой и Минском