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Политолог: Ближний Восток — надежный экономический хаб для России

Политолог Шафир: Ближний Восток является надежным экономическим хабом для России

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Ближний Восток является надежным экономическим хабом для России. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил секретарь Союза журналистов России, политолог-международник Тимур Шафир, комментируя недавний визит президента России Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию, а также встречу главы государства с лидером Ирана Эбрахимом Раиси в Москве.

«Это не только товарооборот уже свыше 10 миллиардов долларов. Это не только рост экономики за счет взаимных поставок. Это еще и надежный, серьезный, не замеченный в политических метаниях и амбициях <...> экономический хаб для России», — отметил Шафир.

Он добавил, что после поездки Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию эмиссары Запада тоже потянутся в эти страны. Однако вне зависимости от того, насколько истеричной будет реакция западных лидеров, Москва будет планомерно развивать сотрудничество с ближневосточными государствами, подытожил политолог.

6 декабря президент России прибыл в ОАЭ, где побеседовал с президентом страны Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном, затем отправился в Эр-Рияд, где встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом.

7 декабря в Москву с рабочим визитом прибыл президент Ирана Эбрахим Раиси.

Ранее в Иране предложили провести референдум по самоопределению судьбы Палестины.

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