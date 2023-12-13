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КПРФ и «Новые люди» могут представить своих кандидатов на президентские выборы

«Ведомости»: депутаты Нечаев и Харитонов станут кандидатами на выборах президента

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РИА Новости

Депутаты от КПРФ Николай Харитонов и руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев станут кандидатами на выборах президента России в 2024 году. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близкие к депутатам источники.

Источник издания среди «Новых людей» считает, что еще одним кандидатом мог бы стать Владислав Даванков, который до этого принимал участие в выборах мэра Москвы. Однако в партии решили сделать ставку на Нечаева.

«Решение [фактически. — «Ведомости»] принято, и разговоры о том, что от партии может пойти кто-то иной [помимо Нечаева], просто антураж», — сказал собеседник, близкий к фракции «Новые люди».

Официально в партии заявили, что кандидат будет выбран на ближайшем съезде, а кроме Даванкова и Нечаева рассматривается также кандидатура Сарданы Авксентьевой.

Коммунисты предполагают провести съезд 23 декабря, в ходе которого будет выбран собственный кандидат — источник издания утверждает, что им бы мог стать депутат Госдумы всех созывов и глава комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

В пользу этого выбора, помимо главы КПРФ Геннадия Зюганова и экс-кандидата Павла Грудинина, говорит недавнее награждение Харитонова званием «Герой Труда» и большой опыт в парламенте.

До этого Верховный суд России объяснил, как иноагенты могут участвовать в выборах.

Ранее Верховный суд запретил иноагентам вести агитацию за других кандидатов.

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