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Байден не знает, находятся ли заложники в затапливаемых тоннелях в Газе

Байден заявил, что не знает, есть ли заложники в затапливаемых тоннелях в Газе

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Валерий Мельников/РИА Новости

Президент США Джо Байден заявил, что не знает, находятся ли заложники в затапливаемых подземных тоннелях боевиков ХАМАС в секторе Газа. Об этом он сообщил во время выступления на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

«Есть утверждения, что в этих туннелях точно нет заложников. Но я не знаю наверняка», — сказал Байден.

Он подчеркнул, что каждая потеря мирного жителя является настоящей трагедией, и Израиль пытается «соотнести свои слова и намерения со своими действиям».

США донесли до Израиля обеспокоенность гибелью мирных палестинцев, и подчеркнули, что нужно делать все возможное, чтобы предотвратить нанесение ущерба гражданским, добавил американский лидер.

12 декабря газета The Wall Street Journal сообщила, что Израиль начал затапливать подземные тоннели ХАМАС в секторе Газа морской водой. В этот день Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием прекратить огонь в секторе Газа.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.

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