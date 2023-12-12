В США заявили, что Зеленский не рассказал ничего нового на встрече с сенаторами

Президент Украины Владимир Зеленский не рассказал на встрече с сенаторами и спикером палаты представителей США ничего нового. Об этом заявил сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт, слова которого передает The New York Times.

«Это все тот же старый хлам. Здесь нет ничего нового. С Зеленским мы говорили об Украине и ее границах, но Джо Байден, президент этой страны, абсолютно не принимает участие в обсуждении наших границ... Демократы не заинтересованы в разговоре о безопасности наших границ. Это возмутительно», — заявил Шмитт.

До этого стало известно, что палата представителей конгресса США не намерена рассматривать запрос Белого дома о новом пакете помощи Украине перед уходом на каникулы.

11 декабря Зеленский в своем первом публичном выступлении во время визита в Соединенные Штаты подверг критике американский конгресс и вновь попросил оружие у Вашингтона.

Ранее в Испании отметили признаки отчаяния Зеленского.