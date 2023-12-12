Визит Зеленского на Кабо-Верде вызвал внутриполитический кризис

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Кабо-Верде Жозе Улисиша Коррейа-и-Силвы, которая состоялась 10 декабря, вызвала недовольство президента Жозе Мария Невиша. В результате в стране разразился внутриполитический кризис, сообщила радиостанция RFI.

«Я был глубоко удивлен этой встречей, я проясню этот вопрос и приму соответствующие меры», — сказал Невиш.



Премьер-министр Кабо-Верде встретился с президентом Украины в международном аэропорту имени Амилкара Кабрала, по пути Зеленского в Аргентину на инаугурацию нового президента страны Хавьера Милея.

Невиш назвал разговор Зеленского и Коррейи-и-Силвы, который состоялся без его ведома, признаком «борьбы за лидерство».

12 декабря Владимир Зеленский прибыл в США, чтобы обратиться к конгрессу с просьбой продлить военную помощь Украине.

При этом американские СМИ уверены, что Зеленского в Вашингтоне ждет холодный прием и нового пакета помощи ему не дадут.

Ранее в Кремле заявили, что будут следить за встречей Байдена и Зеленского.