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Визит Зеленского на Кабо-Верде вызвал внутриполитический кризис

RFI: приезд Зеленского в Кабо-Верде привел к внутриполитическому конфликту

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Nina Liashonok/Reuters

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Кабо-Верде Жозе Улисиша Коррейа-и-Силвы, которая состоялась 10 декабря, вызвала недовольство президента Жозе Мария Невиша. В результате в стране разразился внутриполитический кризис, сообщила радиостанция RFI.

«Я был глубоко удивлен этой встречей, я проясню этот вопрос и приму соответствующие меры», — сказал Невиш.

Премьер-министр Кабо-Верде встретился с президентом Украины в международном аэропорту имени Амилкара Кабрала, по пути Зеленского в Аргентину на инаугурацию нового президента страны Хавьера Милея.

Невиш назвал разговор Зеленского и Коррейи-и-Силвы, который состоялся без его ведома, признаком «борьбы за лидерство».

12 декабря Владимир Зеленский прибыл в США, чтобы обратиться к конгрессу с просьбой продлить военную помощь Украине.

При этом американские СМИ уверены, что Зеленского в Вашингтоне ждет холодный прием и нового пакета помощи ему не дадут.

Ранее в Кремле заявили, что будут следить за встречей Байдена и Зеленского.

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