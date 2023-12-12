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Зеленскому предрекли холодный прием в конгрессе

WSJ: Зеленского в конгрессе США встретят менее благожелательно, чем в 2022 году

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Yves Herman/Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского ждет гораздо менее доброжелательный прием в конгрессе США, чем в 2022 году. Подобным мнением поделилось издание The Wall Street Journal.

Там отметили, что в декабре 2022 года Зеленского в конгрессе «встречали бурными овациями». Однако теперь на фоне разногласий по поводу помощи Киеву среди конгрессменов он встретится с более жесткой аудиторией, уверены авторы статьи.

По мнению автора статьи, главе Украины предстоит выступать перед американскими законодателями, которые в большинстве своем начинают скептически относиться к дальнейшей помощи Киеву.

«Несколько законодателей уверены, что пакет военной помощи удастся согласовать и принять лишь в 2024 году» — цитирует здание сенатора-республиканца от Техаса Джона Корнина.

До этого Зеленского предупредили о провале переговоров в Вашингтоне о продолжении военной помощи Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский отправился в США «шаромыжничать».

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал информацию о желании Запада «заменить» Зеленского.

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