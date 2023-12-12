Захарова назвала преступной схемой новый пакет помощи США Украине

Новый пакет американской военной помощи Украине в размере $175 млн является преступной схемой по выводу средств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой передает РИА Новости.

«Всего с начала СВО общий объем финансирования Киева со стороны США составил около 113 млрд долларов. На самом деле это, как уже знает весь мир, настоящая преступная схема по выводу денег. Но даже она, учитывая, что она практически была легализована администрацией Байдена, не может работать бесконечно» — заявила Захарова.

6 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американские власти выделили Украине новый пакет вооружений на сумму до $175 млн.

8 декабря глава кабинета министров Бельгии Александр де Кроо сообщил, что Европейский союз (ЕС) завершил подготовку 12-го пакета антироссийских санкций, который также включает в себя запрет на импорт алмазов из РФ в страны «Большой семерки» (G7).

11 декабря глава МИД Франции Катрин Колонна по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран ЕС заявила, что Франция надеется на принятие двенадцатого пакета антироссийских санкций Евросоюзом до конца этого года.

Ранее сообщалось, что страны ЕС не смогли согласовать запрет на продажу России танкеров.