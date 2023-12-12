Германии предрекли банкротство после компенсации компаниям их потерь в РФ

Компании Siemens и Volkswagen, ранее запросившие у правительства Германии компенсации за инвестиции в Россию, вряд ли получат какие-либо выплаты, поскольку ФРГ в данном случае рискует стать банкротом. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» озвучил экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт.

«Если хотя бы одному предприятию удастся выиграть дело и создать прецедент, то ФРГ захлестнет волна исковых заявлений с требованиями возмещения убытков. И речь пойдет не только о потерянных инвестициях, но и об отсутствии дешевых энергоносителей из России», — отметил Гердт.

Он добавил, что несмотря на то, что компании вправе потребовать компенсацию от государства за свои убытки, правительство ФРГ будет всячески оправдывать свои действия, приведшие к потерям. И под эти заявления деньги никто не получит, заключил политик.

В декабре компенсации у правительства запросили дочерние предприятия концернов Siemens и Volkswagen — производитель железнодорожной техники Siemens Mobility и банк Volkswagen Bank.

По словам представителя Siemens Mobility, компания обезопасила свои инвестиции в России, обратившись к инструменту инвестиционных гарантий, предоставляемому правительством страны.

Сейчас Siemens Mobility находится в контакте с федеральным правительством и аудиторской корпорацией PwC, которая будет реализовывать инвестиционные гарантии.

Ранее сообщалось, что в Германии продолжает падать рейтинг правящей коалиции.