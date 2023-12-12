Постпреды ЕС до сих пор не согласовали новый пакет санкций против России

Постпреды Евросоюза пока не смогли согласовать 12-й пакет антироссийских санкций, поэтому продолжат работу вечером 12 декабря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник среди европейских чиновников.

«Постпреды вчера не согласовали эти пункты (экономические и персональные санкции против РФ), продолжат обсуждать эту тему сегодня в 17:00 (19:00 мск)», — сообщили журналистам.

Сообщалось, что в процессе согласования стороны достигли некого прогресса, однако дату публикации ограничений так и не назвали. В случае достижения окончательного согласия будет запущена процедура утверждения на уровне министров. Затем документ перепроверят и опубликуют в официальном журнале ЕС, что будет означать вступление санкционных мер в силу.

До этого стало известно, что Европейский союз обсуждает возможное ограничение для передвижения в союзе в отношении российских дипломатов. Отмечалось, что Чехия распространила соответствующие предложения в рамках переговоров по очередному пакету санкций ЕС против РФ еще на прошлой неделе.

Ранее страны ЕС не смогли согласовать запрет на продажу России танкеров.