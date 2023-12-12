Захарова призвала включить страны Африки в состав Совбеза ООН

Африканские страны необходимо включить в состав Совета безопасности ООН. Об этом kp.ru заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что их отсутствие в Совбезе является несправедливым.

«С этим надо что-то делать, и Россия говорит об этом постоянно. И это не конъюнктура сегодняшнего момента, мы об этом говорили еще десять лет назад. Мы активно продвигали африканскую повестку не только как проблемную историю, которой должна заниматься ООН», — сказала Захарова.

По ее словам, российская сторона старалась продвигать африканскую повестку, чтобы страны Африки смогли принимать участие в будущих реформах. Она также выразила надежду на то, что «голос африканцев» услышат.

В августе Мария Захарова заявила, что Россия планирует максимально нарастить свою представленность в Африке. По словам Захаровой, сейчас внимание России к Африке неуклонно растет. Она отметила, что президент России Владимир Путин поставил задачу «по наращиванию дипломатического присутствия на континенте, что подразумевает открытие новых точек или увеличение штата сотрудников в уже существующих российских загранучреждениях».

Ранее Захарова назвала Европарламент «экстремистской площадкой».