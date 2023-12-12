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Политолог: правящая коалиция Германии боится досрочных выборов

Политолог Рар: правящая коалиция Германии боится проигрыша на досрочных выборах

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Global Look Press

Политолог Александр Рар в интервью газете «Взгляд» прокомментировал известие о том, что молодежное крыло Свободной демократической партии Германии (СвДП) настаивает на выходе из правящей коалиции из-за провалов правительства. По словам эксперта, руководство политической организации не пойдет на этот шаг, поскольку понимает, что потеряет власть в результате перевыборов.

«Выход из правящей коалиции — взрывоопасный шаг для СвДП, так как совершенно очевидно, что на перевыборах все три партии потерпят поражение. Свободные демократы и вовсе рискуют не преодолеть барьер в 5%. Они не самоубийцы и не допустят роспуска парламента», — отметил Рар.

Он добавил, что перевыборы таят в себе еще одну опасность для правящей коалиции, а именно, увеличение количества депутатских мандатов у «Альтернативы для Германии», которую системные партии боятся больше всего.

Член правления СвДП Кристофер Голь до этого сообщил, что партия решила устроить опрос среди своих членов, чтобы узнать их мнение о предложении покинуть правящую коалицию, в которую также входят социал-демократы и «Зеленые».

Согласно результатам опроса общественного мнения, который провел институт INSA, рейтинг правящей коалиции Германии продолжает падать. За неделю он сократился на 1%. За социал-демократов, «Зеленых» и СвДП проголосовали 34% избирателей. При этом правая «Альтернатива для Германии» набрала 22% голосов.

Ранее в Германии заявили, что страна скатывается в кризис из-за бюджета.

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