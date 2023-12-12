Сийярто оценил готовность Украины к вступлению в ЕС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Западных Балкан лучше готовы к вступлению в Евросоюз, чем Украина. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ни Евросоюз, ни Украина не готовы к взаимовыгодному и хорошо структурированному началу переговоров о вступлении. А вот страны Западных Балкан ждут уже много лет и достаточно подготовлены, поэтому просто непонятно, почему некоторые страны-члены блокируют продвижение вперед в их случае», — написал он.

Сийярто считает, что ЕС действительно нуждается в «импульсе и свежести», которые как раз могут дать балканские страны. Процесс вступления в Евросоюз должен быть основан на показателях и результатах конкретной страны, а не на основе искусственных, тактических критериев.

Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее также заявлял, что принятие стран Западных Балкан в Евросоюз является «жизненным интересом» для Будапешта, поскольку это решило бы проблемы нелегальной миграции и энергоснабжения.

Сразу несколько стран Западных Балкан являются кандидатами на вступление в ЕС и ждут одобрения заявки: Северная Македония — с 2005 года, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012.

Незадолго до этого, в Венгрии заявили, что решение о переговорах по приему Киева в ЕС не подготовлено. Об этом Сийярто рассказал главе украинского МИД Дмитрию Кулебе. По его словам, предложение о решении не подготовлено, а Еврокомиссия почти не имеет представления о влиянии членства Украины в ЕС на все сообщество.

Сийярто также высказался о будущем Украины в НАТО. На заседании глав МИД стран-член альянс стало понятно, что Украина не получит приглашения в НАТО в 2024 году.

Ранее Венгрия выступила за налаживание контактов России и США.