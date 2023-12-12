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Нового премьера Польши сравнили с Гитлером

Польский депутат Суски сравнил премьер-министра Туска с Гитлером

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Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Польский депутат от партии «Право и справедливость» Марек Суски заявил, что «Гитлер тоже пришел к власти в результате демократических выборов», комментируя назначение Дональда Туска на пост премьер-министра страны. Его слова приводит TVP.

На вопрос журналиста, «не слишком ли сильное это сравнение», депутат ответил, что «не слишком».

«Не слишком сильное, потому что, как мы увидим в политике, проводимой нынешней коалицией, можно сказать, что это борьба за разрушение нашей культуры, наших основ», — заявил Суски.

С его точки зрения, у правящей коалиции «нет никакой конкретики», однако много лицемерия, демагогии и нападок на партию «Право и справедливость».

Впереди Польшу ждет «эпоха служения иностранным интересам», подчеркнул парламентарий.

Ранее польский сейм вынес вотум недоверия правительству премьер-министра Матеуша Моравецкого, после чего сейм Польши проголосовал за выдвижение кандидата от оппозиционной коалиции Дональда Туска на пост премьер-министра. Туск был единственным кандидатом, участвовавшим в голосовании. За него отдали голоса 248 депутатов. Против выступил 201 парламентарий.

Ранее заседание сейма Польши с выбором премьера транслировали в кинотеатре.

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