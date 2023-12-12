Заседание сейма Польши с выбором премьера транслировали в кинотеатре

Заседание нижней палаты парламента Польши, на котором решалась судьба правительства и премьер-министра Матеуша Моравецкого транслировалось в кинотеатре при Дворце культуры и науки в Варшаве. Как отмечает издание DoRzeczy, бесплатные билеты были разобраны за 30 минут, а трансляцию посмотрели более пятисот зрителей.

«Таким образом мы хотим реализовать право граждан на информацию, мы хотим популяризировать знания о функционировании важнейших для государства институтов и хотим культивировать очень гражданское поведение. Мы не скрываем, что нам важен и объединяющий элемент: то, что люди будут вместе наблюдать за работой столь важного для их повседневной жизни государственного органа», — заявила Каролина Форнал из отдела маркетинга и дистрибуции «Кинотеки».

Представители кинотеатра уточнили, что если интерес к «киноверсии заседаний парламента сохранится», то подобные акции могут появиться в будущем, охватывая не один зал.

Ранее польский сейм вынес вотум недоверия правительству премьер-министра Матеуша Моравецкого, после чего сейм Польши проголосовал за выдвижение кандидата от оппозиционной коалиции Дональда Туска на пост премьер-министра. Туск был единственным кандидатом, участвовавшим в голосовании. За него отдали голоса 248 депутатов. Против выступил 201 парламентарий.

Ранее сообщалось, что новое польское правительство Дональда Туска будет приведено к присяге 13 декабря.