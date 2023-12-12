Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле раскрыли позицию насчет конфликта Израиля и ХАМАС

Песков заявил, что пока идут боевые действия, помочь палестинцам невозможно

close
100%
Athit Perawongmetha/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока идут боевые действия, помочь палестинцам невозможно.

Этими словами он прокомментировал вопрос о том, как в Кремле оценивают возобновление боевых действий между Израилем и ХАМАС в секторе Газа и продолжение поставок вооружений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) со стороны США.

«Мы видим, что боевые действия были возобновлены. Та гуманитарная ситуация, которая имеет место в газе, является предметом заботы многих стран мира. Здесь потребуются действенные усилия, чтобы быстро оказать палестинцам помощь. Пока грохочут пушки — сделать это фактически невозможно», — заявил Песков.

До этого посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль заявил, что палестинцы не покинут свою землю и надеются на поддержку и помощь со стороны других арабских государств и мусульман по всему миру.

Палестинский дипломат принимает участие в XIX Международном мусульманском форуме в Москве.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами