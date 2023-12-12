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В Польше заявили об отсутствии в ЕС консенсуса по расширению

Глава МИД Польши заявил, что среди стран ЕС нет прогресса по вопросу расширения

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Reuters

Министр иностранных дел Польши Шимон Шинковский вел Сенк заявил, что на данный момент среди членов Европейского союза (ЕС) нет консенсуса по вопросу расширения объединения, странам не удалось добиться прогресса в этом направлении. Его слова приводит Польское агентство печати.

В то же время он отметил, что среди стран ЕС есть «декларативное согласие» на продолжение поддержки Украины, однако необходимы обязательные решения по финансированию.

«Очевидно, не все государства-члены к этому готовы. Польша всегда была страной, которая, исходя из заботы о собственной безопасности, считала, что российские войска следует держать как можно дальше от наших границ», — заявил Шинковский вел Сенк.

По мнению главы МИД Польши, именно поэтому страны ЕС должны поддерживать Киев в политическом и военном отношении. Однако, по его словам, не все страны готовы к такому развитию событий.

До этого Европейская комиссия призвала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в Евросоюз. Высший орган исполнительной власти ЕС также выдвинул ряд условий, необходимых для выполнения Киевом и Кишиневом. Так, от Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и проведения реформ, направленных на защиту прав нацменьшинств, от Молдавии — продолжения реформы судебной системы и «деолигархизации».

ЕК также рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС при соблюдении условий. Среди требований, которые называет Еврокомиссия, есть условие «повышения согласованности действий Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза».

Ранее глава МИД Украины заявил о готовности «сплясать» для вступления в ЕС.

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