В Австрии выступили против начала переговоров о членстве Украины в ЕС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна в текущих условиях не согласится на начало переговоров о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС), Киев не должен пользоваться привилегиями в сравнении с другими кандидатами на вступление. Соответствующее заявление Нехаммер сделал, выступая в парламенте, передает ТАСС.

Канцлер подчеркнул, что Австрия «не согласится на переговоры о вступлении Украины в Евросоюз в нынешних условиях.

«В частности, не должно быть никакого фаворитизма по отношению к Украине по сравнению с Боснией и Герцеговиной, которая сейчас также ведет переговоры о вступлении», — говорится в протоколе парламентской сессии.

С точки зрения австрийского канцлера, Киеву и Кишиневу должна быть предложена перспектива вступления в ЕС в знак солидарности, однако не должно быть никакой «ускоренной процедуры» для этих государств.

До этого Европейская комиссия призвала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в Евросоюз. Высший орган исполнительной власти ЕС также выдвинул ряд условий, необходимых для выполнения Киевом и Кишиневом. Так, от Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и проведения реформ, направленных на защиту прав нацменьшинств, от Молдавии — продолжения реформы судебной системы и «деолигархизации».

Ранее Кулеба заявил об отсутствии у ЕС решений по Украине.