Кулеба заявил об отсутствии у ЕС решений по Украине

Страны ЕС пока не приняли решения ни по одному из вопросов, касающихся Украины, в том числе о финансовой и военной поддержке Киева, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба после встречи министров иностранных дел Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кулебы, переговоры о перспективах членства Украины в ЕС и оказании Киеву поддержки продолжаются, при этом все решения подвешены в воздухе.

«Но если финансовые вопросы, условно говоря, будут заблокированы, то есть другие пути решения этих вопросов. Однако в случае открытия переговоров про членство другого решения нет, кроме достижения консенсуса», — добавил министр.

11 декабря сообщалось, что правительство Швеции намерено объявить о выделении нового пакета помощи Украине в размере $134 млн.

До этого федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа и ее союзники должны послать сигнал Москве и Киеву о готовности продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Ранее экс-президент Украины Леонид Кучма рассказал, к чему приведет проигрыш Украины.