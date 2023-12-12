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В Совфеде оценили слова главы генштаба Чехии о возможной войне с Россией

Пушков: мнение главы генштаба Чехии о возможной войне с РФ не имеет ценности

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Сенатор Алексей Пушков считает, что слова начальника чешского генштаба Карела Ржехки о возможной войне с Россией не стоит рассматривать всерьез из-за низкого военного потенциала Чехии. Об этом член Совета Федерации написал в своем Telegram-канале.

Пушков напомнил, что Чехия — небольшая страна с населением в 10 млн человек и весьма скромной армией. Конечно, республика состоит в НАТО, однако, уверен сенатор, страны блока, у которых реально есть возможности вести войну с РФ, такие вопросы с чешской стороной даже не обсуждают.

«Решения на этот счет принимаются далеко от Праги. И когда некий чешский генерал утверждает, что он может вообразить себе войну с Россией, это выглядит и напыщенно, и глупо, поскольку от его страны здесь вообще ничего не зависит», — подытожил Пушков.

Свое мнение по поводу возможной войны с РФ начальник генштаба Чехии ранее высказал в эфире чешского телевидения. По его мнению, он может представить себе такой конфликт, поэтому, на его взгляд, нужно «запугивать Россию», чтобы избежать будущей войны, а также помогать Украине, которая, по словам военного, держит РФ «подальше от границ Евросоюза».

Ранее сообщалось, что Чехия разрешила 150 гражданам примкнуть к ВСУ.

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