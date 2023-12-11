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Зеленский подверг критике конгресс США и вновь попросил американское оружие

Зеленский в Вашингтоне раскритиковал конгресс США и вновь стал просить оружие

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Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем первом публичном выступлении во время визита в США подверг критике американский конгресс и вновь попросил оружие у Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский, выступая в военной академии, заявил о затягивании конгрессом США предоставления помощи Украине. По словам Зеленского, российские власти чрезвычайно довольны, видя постоянные проволочки со стороны американских законодателей.

Глава Украины отметил, что во время своих будущих выступлений в Белом доме и конгрессе он вновь будет просить предоставления Киеву значительной военной помощи. В частности, Зеленский надеется на получение от Вашингтона крайне важных для Вооруженных сил Украины зенитных ракет Patriot, истребителей, беспилотных летательных аппаратов, средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому создать на Украине вооруженные силы, способные в будущем сдерживать Россию.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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