В Пентагоне пообещали помочь Украине создать ВС, способные сдержать Россию

Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому создать на Украине вооруженные силы, способные в будущем сдерживать Россию. Его слова передает РИА Новости.

Глава оборонного ведомства США отметил, что Вашингтон полон решимости помочь Киеву добиться успехов на фронте. По его словам, Соединенные Штаты вместе с союзниками намерены расширить и консолидировать возможности украинской армии вести боевые действия.

«Мы твердо нацелены сдерживать Россию от любых проявлений агрессии в будущем, в том числе против наших союзников по НАТО», — сказал Остин.

По его словам, Украина представляет большое значение не только для безопасности США, но и для глобальной безопасности в XXI веке.

До этого заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон заявила, что США в скором времени могут объявить о новой военной помощи Украине.

11 декабря член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что у США нет возможности финансировать конфликт на Украине, выделяя средства Киеву. По ее словам, на первом месте среди обсуждаемых вопросов у американских законодателей должны оставаться внутренние проблемы государства.

Ранее страны ЕС не смогли договориться о новой военной помощи Украине.