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Медведев объяснил, почему президентом РФ должен быть такой политик, как Путин

Медведев: важно, чтобы во главе России стоял такой мощный политик, как Путин

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Очень важно, чтобы во главе Российской Федерации стоял такой мощный политик, как Владимир Путин, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Хорошо, что Путин дал свое согласие избираться на должность президента. Он не просто лидер России, дело даже не только в этом, мы действительно находимся в очень сложной точке общественного развития, очень важно, чтобы во главе государства стоял такой мощный политик с колоссальным опытом, как наш президент», — сказал Медведев.

10 декабря президент России Владимир Путин пообещал председателю народного совета ДНР Артему Жоге обязательно посетить новые регионы. Жога предложил главе государства посетить новые территории, когда там «станет немножко потише».

Первый заместитель Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк назвал Путина гарантом безопасного будущего.

Ранее в Польше рассказали о триумфе Путина.

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