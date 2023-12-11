Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Литве могут ввести налог на оборону

Президент Литвы Науседа не исключил введения налога на оборону в стране

close
100%
Geert Vanden Wijngaert/AP

Власти Литвы в ближайшие годы могут ввести налог на оборону. Об этом сообщил президент республики Гитанас Науседа, его слова приводит LRT.

«Да, мы можем говорить о 2025 году, включая налог на оборону, но сначала мы должны использовать возможности, предоставляемые заимствованиями… В течение 2024 года я готов начать дискуссии, участвовать в дискуссиях о возможном формате налога на оборону, но сегодня об этом говорить рано», — заявил Науседа.

По словам главы государства, в будущем властям Литвы предстоит разобраться в необходимости введения нового налога.
Отмечается, что идея налога на оборону была выдвинута председателем комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринасом Кащюнасом после того, как президент ранее раскритиковал оборонный бюджет следующего года.

До этого министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал Запад подтвердить, что победа Украины в конфликте с Россией является для него «стратегическим обязательством».

Ранее в Литве испугались разговоров на Западе о переговорах по Украине.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами