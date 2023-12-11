В Литве могут ввести налог на оборону

Власти Литвы в ближайшие годы могут ввести налог на оборону. Об этом сообщил президент республики Гитанас Науседа, его слова приводит LRT.

«Да, мы можем говорить о 2025 году, включая налог на оборону, но сначала мы должны использовать возможности, предоставляемые заимствованиями… В течение 2024 года я готов начать дискуссии, участвовать в дискуссиях о возможном формате налога на оборону, но сегодня об этом говорить рано», — заявил Науседа.

По словам главы государства, в будущем властям Литвы предстоит разобраться в необходимости введения нового налога.

Отмечается, что идея налога на оборону была выдвинута председателем комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринасом Кащюнасом после того, как президент ранее раскритиковал оборонный бюджет следующего года.

До этого министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал Запад подтвердить, что победа Украины в конфликте с Россией является для него «стратегическим обязательством».

Ранее в Литве испугались разговоров на Западе о переговорах по Украине.