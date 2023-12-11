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Политолог объяснил значение слов Кулебы о готовности «сплясать» за вступление в ЕС

Политолог Бредихин: заявление Кулебы говорит о готовности Киева сменить власть

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РИА «Новости»

Заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о готовности Киева «попрыгать и сплясать» ради вступления страны в Евросоюз имеют завуалированный подтекст, считает научный руководитель Центра этнических и международных исследований, политолог кандидат исторических наук Антон Бредихин. По его мнению, подобные слова говорят о готовности Киева к смене власти ради членства в ЕС.

«Я помню, что прыгали и плясали на «евромайдане», наверное, здесь заключается смысл не столько в этом эксклюзивном «обряде» для вступления Украины в ЕС, а Кулеба говорит о том, что они готовы и к смене власти ради того, чтобы Украина вступила в ЕС», — заявил политолог в беседе с RT.

По его мнению, если ЕС свяжет присоединение Украины к союзу со сменой действующего лидера, то Киев рассмотрит кандидата, который «больше приглянется» представителям Евросоюза.

Напомним, перед началом заседаний в Брюсселе глав МИД стран ЕС Кулеба заявил, что Киев может дополнительно «попрыгать и сплясать» для решения вопроса вступления в ЕС. Решение о начале переговоров о евроинтеграции Украины могут принять на днях, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Экономисты ранее назвали примерную сумму, в которую ЕС обойдется присоединение Украины.

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