Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Финляндии отклонили инициативу о закрытии консульства РФ

Парламент Финляндии отклонил инициативу граждан о закрытии консульства РФ

close
100%
Global Look Press

Спикер финского парламента Паулу Рисикко заявил, что Финляндия не приняла инициативу граждан о закрытии консульства России на Аландских островах. Об этом сообщает портал Yle.

«Консульство в Мариехамне связано с государственным договором между Финляндией и Россией. Принятие или денонсация международного соглашения не является вопросом законодательства, и, следовательно, не подпадает под действие прав гражданской инициативы», — сказал Рисикко.

До этого канцелярия президента Финляндии сообщала, что страна не будет предпринимать никаких мер против российского консульства на Аландских островах.

Петиция в поддержку упразднения диппредставительства РФ на Аландах появилась на сайте гражданских инициатив 4 апреля 2023 года сразу после вступления Финляндии в НАТО. Она набрала необходимые для рассмотрения парламентом 50,2 тыс. голосов в конце сентября.

Аландские острова — самоуправляемая и демилитаризованная территория, что означает отсутствие военного присутствия в регионе в мирное время. Острова также нейтрализованы, поэтому провинция должна быть исключена из возможного конфликта. Жители Аландских островов освобождаются от военной службы.

Ранее на Аландских островах снова напали на российское консульство.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами