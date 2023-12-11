В Финляндии отклонили инициативу о закрытии консульства РФ

Спикер финского парламента Паулу Рисикко заявил, что Финляндия не приняла инициативу граждан о закрытии консульства России на Аландских островах. Об этом сообщает портал Yle.

«Консульство в Мариехамне связано с государственным договором между Финляндией и Россией. Принятие или денонсация международного соглашения не является вопросом законодательства, и, следовательно, не подпадает под действие прав гражданской инициативы», — сказал Рисикко.

До этого канцелярия президента Финляндии сообщала, что страна не будет предпринимать никаких мер против российского консульства на Аландских островах.

Петиция в поддержку упразднения диппредставительства РФ на Аландах появилась на сайте гражданских инициатив 4 апреля 2023 года сразу после вступления Финляндии в НАТО. Она набрала необходимые для рассмотрения парламентом 50,2 тыс. голосов в конце сентября.

Аландские острова — самоуправляемая и демилитаризованная территория, что означает отсутствие военного присутствия в регионе в мирное время. Острова также нейтрализованы, поэтому провинция должна быть исключена из возможного конфликта. Жители Аландских островов освобождаются от военной службы.

Ранее на Аландских островах снова напали на российское консульство.