Стал известен основной конкурент Зеленского на пост главы государства

Неудачное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) привело страны Запада к мысли о необходимости переговоров между Москвой и Киевом, однако Владимир Зеленский не может пойти на такое развитие событий. Соединенные Штаты и Европейский союз (ЕС) ищут ему замену, и новым главой государства может стать главком Валерий Залужный, пишет РИА Новости.

Как следует из материала, ситуация на линии соприкосновения складывается неудачно. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал ситуацию для Киева «критичной», а газета Bild утверждает, что США и ФРГ выступают за переговоры между конфликтующими сторонами.

Однако по мнению украинского политолога Руслана Бортника, Зеленский не станет заключать мир с Россией, в отличие от Залужного, который признал, что боевые действия зашли в тупик.

«У него нет политических претензий, значит, через Залужного можно полностью перезагрузить ситуацию, если возникнет такая необходимость», — заявил Бортник.

Другой политолог, Вадим Карасев в беседе с РИА Новости напомнил, что чем больше побед, тем легитимнее власть.

«И наоборот. Если дела пойдут плохо, а помощь Запада уменьшится, что мы уже наблюдаем, выборы станут единственным способом мягкой перезагрузки политической системы. Иначе власть просто снесут», — считает он.

Эксперт Финансового университета при правительстве Денис Денисов в беседе с агентством напомнил, что на Украине есть люди, желающие видеть Залужного президентом. И в случае его прихода к власти можно ожидать снижения интенсивности боевых действий или их заморозки, считает Денисов.

Ранее сообщалось, что на Западе все чаще думают о необходимости замены Зеленского.