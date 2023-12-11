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Гуманитарную партию российских удобрений отправили для Зимбабве из Европы

Уралхим: удобрения для Зимбабве на более чем 23 тыс. тонн отправили из Европы

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Wikimedia Commons

Гуманитарную партию российских удобрений группы »Уралхим» объемом более 23 тыс. тонн для Зимбабве погрузили на судно в европейских портах, сейчас оно находится в пути. Об этом говорится в сообщении компании.

«Гуманитарная партия удобрений была полностью погружена на судно в портах Латвии, Генты, Бельгии, и уже находится в пути до порта Бейра в Мозамбике. Оттуда удобрения доставят в Зимбабве наземным транспортом», — отмечается в публикации.

6 декабря президент России Владимир Путин анонсировал возможное появление совместной компании Российской Федерации и Саудовской Аравии по производству удобрений.

До этого заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев сообщал, что несмотря на общее снижение товарооборота с государствами АСЕАН, Российская Федерация увеличила поставки туда отдельных товаров, в первую очередь удобрений.

Ранее в АСЕАН предложили новый маршрут для поставок российского зерна.

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