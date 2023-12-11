В Госдуме допустили возможность госпереворота из-за отказа Зеленского от выборов

Сообщения Службы внешней разведки (СВР) России о том, что в Евросоюзе обсуждают необходимость замены президента Украины Владимира Зеленского, не лишены оснований. Если глава государства не откажется от решения об отмене выборов, то в стране может произойти госпереворот. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Срок полномочий президента Зеленского заканчивается в апреле будущего года. Он уже добился от депутатов в Верховной раде решения о том, чтобы выборы не проводить. В данном случае состоялась сделка внутри украинского политического класса. Это производит отталкивающее впечатление. Очень сложно будет после апреля месяца рассказывать, что надо поддержать Украину, потому что она демократическая страна и борется с Россией, которая является империей зла. Но в России-то выборы проходят, а на Украине они отменены. Если Зеленский не пойдет на попятную, если он не откажется от своего желания не проводить выборы, то могут быть задействованы другие сценарии — по сути переворота или цветной революции. Это, конечно, рискованный вариант в условиях военных действий, и я не уверен, что Запад все-таки сделает ставку именно на такой сценарий. Но на всякий случай, в том числе для того, чтобы заставить Зеленского передумать, принять другое решение, исхитриться и провести пусть фальшивые, но выборы — я не исключаю, что эта тема муссируется», — сказал депутат.

Затулин отметил, что риторика западных стран и властей Украины на сегодняшний день расходится, поэтому шансы на переворот возросли.

«Если президент Зеленский не уходит, то тогда, как это не называй, нужно провести переворот. Заметьте, что когда дело касалось «майданов», то есть таких же переворотов в 2014 и 2005 году, то на Западе все эти «майданы» выдавались за свидетельство подлинного демократизма, вольности украинского народа. Сейчас, хотя на Западе продолжают славословить «майдан», сам Зеленский уже отказывается от того, чтобы сделать «майдан», как средство волеизъявления граждан Украины чем-то сакральным. Он уже сегодня боится «майдана», потому что он может привести к его свержению. Здесь тоже в риторическом ряду есть расхождение между западными пропагандистами и властью Украины. Вот с чем связаны все эти заявления и анализ, который проведен СВР Российской Федерации. Идет игра, попытка к чему-то подтолкнуть, что-то учесть. Наличие противоречий, обострившихся в высших эшелонах власти на Украине, связано с провалом украинского контрнаступления. В этих условиях, конечно, шансы на всякого рода перевороты возросли», — сказал он.

Затулин напомнил, что все политические фигуры из прошлого Украины сейчас «сведены в политическую могилу»: «Порошенко, Яценюк, Тимошенко сегодня обделены вниманием. И ясно, что это как раз та питательная среда, которая может послужить для каких-либо действий, связанных с захватом власти. То есть постепенно вокруг Зеленского, несмотря на все его попытки и на то, что он добился от депутатов Верховной рады сделки, вокруг него возникает пустота. И эта пустота все больше действует на нервы всем. На Украине и за ее пределами».

Пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Евросоюз рассматривает главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного и руководителя Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова в качестве возможных преемников Владимира Зеленского на посту украинского президента.

Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что разговоры о смене президента Украины ведутся «серьезными людьми в серьезных центрах». При этом он отказался оценивать вероятные кандидатуры на замену Зеленскому.

В конце ноября стало известно, что Верховная рада приняла декларацию об отмене выборов президента Украины в военное время.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.