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В Чехии оценили перспективы евроинтеграции Украины

Глава МИД Чехии Липавский: интеграция Украины в ЕС не пройдет безболезненно

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Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что интеграция Украины в Европейский союз (ЕС) не будет безболезненной. Соответствующее заявленине он сделал в интервью «РБК-Украина», передает ТАСС.

По его словам, политическое решение о начале переговоров о вступлении в политическое объединение «тоже может быть непростым», однако Прага полностью поддерживает евроинтеграцию Киева.

«Это не будет безболезненно. Это приведет к ситуации, которую мы наблюдали с украинским зерном на европейском рынке. Сейчас мы видим, как транспортные компании блокируют дороги в Польше, поэтому проблемы будут, и нам нужно иметь политическую волю, чтобы преодолеть эти проблемы, найти хорошие решения для интеграции Украины в европейские рынки, но я думаю, что в целом воля есть», — заявил Липавский.

Глава МИД Чехии выступил за продолжение военной поддержки Киева со стороны Запада, а также призвал к активизации реформ для приближения к стандартам Евросоюза и НАТО. В то же время Липавский признал, что «контрнаступление [ВСУ] не достигло заявленных целей».

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина выполнила все требования Евросоюза для начала переговоров и ждет, что в Брюсселе это признают. На вопрос о том, готова ли Украина выполнить дополнительные требования ЕС в случае их возникновения, он ответил: «Мы можем прыгать, мы можем танцевать, если это попросят в дополнение к уже сделанному, но мы считаем, играть надо по правилам».

Ранее в Европарламенте назвали бомбой замедленного действия прием Украины в ЕС.

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