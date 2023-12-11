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В Европарламенте назвали бомбой замедленного действия прием Украины в ЕС

Депутат Мариани: прием Украины в ЕС станет бомбой замедленного действия для Европы

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Global Look Press

Вступление Украины в Европейский союз станет финансовой бомбой замедленного действия для европейских семей, которые и так страдают от резкого роста цен в своих странах. Такое мнение в интервью ТАСС высказал депутат Европейского парламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани.

ЕС знает, что «губит себя» ради Украины, европейские налогоплательщики потратили на нее уже €88 млрд. Более €70 млрд зарезервированы до 2027 года, поделился Мариани.

По его словам, «все понимают», что этих денег будет недостаточно для финансирования потребностей Украины, и назвал европейскую политику в отношении этой страны нежелательной как для европейцев в ввиду роста инфляции, так и для самих украинцев, которые «вынуждены страдать» из-за государств Запада, нежелающих говорить о мире.

Депутат также высказал мнение, что Франции следует играть одну из главных ролей в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине, так как она и Германия совершенно не заинтересованы в его продолжении.

Если Франция и ФРГ предпримут соответствующие шаги, у ЕС не останется другого выбора, кроме как последовать за ними, предположил Мариани.

Он добавил, что заинтересованность США в финансовой поддержке Украины, не стремящегося к мирному разрешению конфликта, неуклонно снижается. Парламентарий приветствовал решение представителей Республиканской партии в Сенате блокировать голосование по новому пакету помощи Украине.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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