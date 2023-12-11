Трамп отказался давать показания в суде

Экс-президент США Дональд Трамп отказался давать показания в понедельник в нью-йоркском суде по делу о мошенничестве. Об этом передает агентство Bloomberg.

«Трамп заявил, что не будет давать показания на своем нью-йоркском процессе по гражданскому мошенничеству в понедельник», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания Трампа Trump Organization, занимающаяся бизнесом в сфере недвижимости, как предполагается, завышала активы на $3,6 млрд каждый год в течение более десяти лет, чтобы получить более выгодные условия кредитования от банков.

Трамп, в свою очередь, заявил, как пишет Bloomberg ,что ему «больше нечего сказать» после его показаний в начале ноября, назвав это дело о мошенничестве «охотой на ведьм».

До этого Трамп потребовал, чтобы суд в США прекратил дело о штурме Капитолия.

Ранее в США испугались голосовать за Трампа из-за возможности попасть под суд.