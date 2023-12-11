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В США испугались голосовать за Трампа из-за возможности попасть под суд

WP: избиратели отказываются голосовать за Трампа из-за уголовных дел против них

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Charles Krupa/AP

За последние несколько месяцев 25 из 84 выборщиков, голосовавших на выборах президента США в 2020 году за Дональда Трампа, столкнулись с уголовным преследованием. На этом фоне многие из них отказываются голосовать за политика, если он окажется в финале президентской гонки 2024 года, передает The Washington Post.

По данным издания, в основном уголовные дела против этих людей связаны с подлогом, ложными показаниями и подачей фиктивных документов. С целью положительно окончить судебный процесс 10 из 25 человек согласились не выступать в качестве избирателей на любых выборах, в которых будет участвовать Трамп. Еще 13 человек подозреваются в том, что они участвовали в заговоре, но им пока не предъявили обвинения.

WP уточняет, что расследования против выборщиков связаны с «заговором фальшивых избирателей Трампа» в 2020 году, когда республиканец и его сторонники требовали пересмотра итогов голосования в колеблющихся штатах из-за якобы сотен тысяч фальшивых голосов.

Опрошенные изданием представители Республиканской партии заявили, что увеличение количества уголовных дел может отпугнуть потенциальных избирателей Трампа в штатах, где ранее к нему хорошо относились.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.

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