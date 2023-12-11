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Катар дал сигнал, что вмешательство в конфликт Израиля и ХАМАС обострит его

МИД Катара: внешнее вмешательство в конфликт в Газе только обострит его

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Shutterstock

Внешнее вмешательство в конфликт Израиля и палестинской группировки ХАМАС только обострит его и осложнит посреднические усилия Катара. Об этом заявил государственный министр в МИД Катара Мухаммед аль-Хулайфи во время выступления на Дохийском форуме, передает ТАСС.

Катар дал «очень четкий» сигнал, что любая «сила», которая будет обострять ситуацию в секторе Газа, еще больше усложнит посредническую роль и решение этого вопроса, отметил аль-Хулайфи.

«И под этим я имею в виду, что другие региональные или международные силы должны не обострять ситуацию и не усиливать напряженность, а способствовать деэскалации», — добавил он.

10 декабря премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что Доха не собирается прекращать диалог по освобождению всех пленных, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.

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