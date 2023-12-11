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В Японии намерены вынести вотум недоверия правительству из-за скандала

Yomiuri: в Японии намерены вынести вотум недоверия кабмину из-за взяток

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Kimiasa Mayama/Reuters

Оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии намерена в парламенте во вторник представить проект о вотуме недоверия правительству во главе с Фумио Кисидой на фоне скандала с предположительным взяточничеством в японском кабмине. Об этом сообщает японская газета Yomiuri.

«Конституционно-демократическая партия Японии решила выразить вотум недоверия кабинету Кисиды», — говорится в сообщении издания.

До этого Кисида принял решение сменить министра экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимуру, а также нескольких влиятельных политиков в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), поскольку их подозревают в получении дохода от сбора политических пожертвований.

Ранее сообщалось, что генерального секретаря кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заподозрили во взяточничестве — считается, что чиновник получил около 10 млн иен в качестве дохода от сбора политических пожертвований в нарушение правил отчетности.

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