В США признали, что международное право в Газе не работает

Существующих норм международного права недостаточно для защиты перемещенных жителей сектора Газа. Такое мнение высказала обозреватель агентства Bloomberg Джилл Голдензил. В таких условиях, пишет автор, международное сообщество должно вмешаться и помочь жителям сектора Газа, переехавшим с севера анклава на юг.

«Существующего международного права недостаточно для защиты гражданского населения в Газе от принудительного перемещения во время ужасов войны. Там, где международное право терпит неудачу, у международного сообщества есть моральный императив вмешаться и помочь перемещенным жителям Газы», — подчеркнула Голдензил.

По данным обозревателя, около 1,8 млн жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома после окончания перемирия 1 декабря, что составляет около 80% населения анклава. На прошлой неделе Армия обороны Израиля начала военные операции на юге Газы, что привело к усугублению гуманитарного кризиса, пишет Голдензил.

Также отмечается, что ни одна зона эвакуации в секторе Газа не является стабильно безопасной для гражданского населения на данный момент.

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