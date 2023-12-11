Американские СМИ заявили о поддержке финансирования ХАМАС правительством Нетаньяху

Правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху годами поддерживало финансирование ХАМАС из Катара. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По информации издания, правительство Нетаньяху надеялось, что это поможет сохранить порядок и мир в секторе Газа.

«В течение многих лет правительство Катара ежемесячно отправляло миллионы долларов в сектор Газа — деньги, которые помогали поддерживать там правительство ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не только терпел эти выплаты, но и поощрял их», — говорится в публикации.

Отмечается, что деньги передавались в присутствии офицеров израильской разведки даже тогда, когда на границе Израиля и сектора Газа велись масштабные учения ХАМАС, а армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получала планы нападения радикальной группировки.

До этого издание The Economist со ссылкой на несколько неназванных источников писало, что Соединенные Штаты сообщили Израилю, что его военная операция в секторе Газа должна быть завершена до начала нового года.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.