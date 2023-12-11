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В Госдуме предложили ограничить срок промежуточной аттестации студентов

Слуцкий предложил ограничить срок промежуточной аттестации студентов 25 декабря

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Petrov Sergey/Global Look Press

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо на имя министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова с предложением рекомендовать образовательным учреждениям установить срок окончания промежуточной аттестации до 25 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что предложение было внесено из-за многочисленных писем студентов и их родителей, который просят оказать содействие в изменении срока промежуточной аттестации.

По словам Слуцкого, встречать Новый год в кругу семьи является традицией для россиян, что необходимо учитывать, поэтому необходимо установить единых подход во всех вузах к срокам промежуточной зимней аттестации — не позднее 25 декабря.

До этого член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова заявила, что проект, предполагающий оцифровку студенческих билетов и зачетных книжек, скорее всего, понравится студентам российских вузов.

Однако она уточнила, что электронные документы не отменяют обычные, поэтому студенты смогут пользоваться и «корочками», и смартфоном.

Ранее в Госдуме заявили, что в «русских The Sims» персонажей будут преследовать по УК РФ.

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