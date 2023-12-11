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В Аргентине допустили отказ от вступления страны в БРИКС

В Аргентине заявили о возможном отказе от вступления страны в БРИКС

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Marcos Brindicci/Reuters

Руководитель регионального отделения либертарианской партии «Свобода наступает» Сильвия Малфеси заявила, что Аргентина после прихода к власти Хавьера Милея, скорее всего, не войдет в БРИКС с января 2024 года, как это планировалось предыдущим руководством страны. Об этом политик сказала в интервью газете «Известия».

По словам Малфеси, идея международных организаций, как и сама идея глобализации, является очень хорошей. Однако, отметила политик, в случае, если одно государство пребывает в глубоком кризисе, а другое находится в ситуации экономической стабильности, идея союзничества является слишком романтизированной.

При этом, подчеркнула Малфеси, Аргентина не намерена полностью разрывать отношения с Россией. Буэнос-Айресу важно поддерживать хорошие отношения со всеми государствами.

Ранее сообщалось, что президент Аргентины Хавьер Милей принял у нового правительства присягу за закрытыми дверями.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.

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