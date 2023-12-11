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Зеленского еще раз пригласили выступить перед сенатом конгресса США

Президента Зеленского пригласили выступить перед сенатом конгресса 12 декабря

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Nina Liashonok/Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили выступить перед сенатом конгресса США 12 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию, предоставленную законодательной организацией.

Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер и лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл предложили Зеленскому выступить перед полным составом верхней палаты конгресса в 9 утра по местному времени (17:00 мск).

Ранее Чак Шумер сообщил, что американские власти пригласили Зеленского выступить перед законодателями. Позже он уточнил, что украинский лидер в последний момент отказался от выступления.

В октябре Вашингтонская администрация направила запрос на дополнительные бюджетные ассигнования на 2024 финансовый год, в основном для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Общая сумма, которую исполнительная ветвь власти хотела получить на эти цели под руководством президента-демократа Джо Байдена, составляет около 106 миллиардов долларов.

Судьба запроса и альтернативных законопроектов пока неясна. Некоторые республиканцы в палате представителей и сенате конгресса недавно высказывались против продолжения финансовой помощи Киеву.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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