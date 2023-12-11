Зеленского еще раз пригласили выступить перед сенатом конгресса США

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили выступить перед сенатом конгресса США 12 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию, предоставленную законодательной организацией.

Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер и лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл предложили Зеленскому выступить перед полным составом верхней палаты конгресса в 9 утра по местному времени (17:00 мск).

Ранее Чак Шумер сообщил, что американские власти пригласили Зеленского выступить перед законодателями. Позже он уточнил, что украинский лидер в последний момент отказался от выступления.

В октябре Вашингтонская администрация направила запрос на дополнительные бюджетные ассигнования на 2024 финансовый год, в основном для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Общая сумма, которую исполнительная ветвь власти хотела получить на эти цели под руководством президента-демократа Джо Байдена, составляет около 106 миллиардов долларов.

Судьба запроса и альтернативных законопроектов пока неясна. Некоторые республиканцы в палате представителей и сенате конгресса недавно высказывались против продолжения финансовой помощи Киеву.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.