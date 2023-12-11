Спецсессию ГА ООН по Палестине возобновят 12 декабря

Специальная чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, которая созвана по защите народа Палестины будет возобновлена 12 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

«Председатель ГА ООН Дэннис Фрэнсис информировал страны-члены, что он проведет 45-е пленарное заседание 10-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи во вторник, 12 декабря 2023 года», — следует из сообщения.

Ранее заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что своим вето против резолюции с призывом к мирным переговорам США вынесли смертный приговор жителям Газы. Российский дипломат добавил, что оценку действиям Соединенных Штатов даст история.

До этого Соединенные Штаты заблокировали предложенную Объединенными Арабскими Эмиратами резолюцию Совета Безопасности ООН с призывом к немедленному прекращению огня в Газе.

За резолюцию проголосовали 13 членов Совета Безопасности ООН, Британия воздержалась, а против выступили только Соединенные Штаты, которые наложили вето.

Ранее ООН потребовала от Израиля остановить боевые действия в Газе.