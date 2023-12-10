Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи по «формуле мира»

Зеленский: в январе 2024 г. Швейцария примет встречу по «формуле мира» Украины

close
100%
Nina Liashonok/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новая встреча советников глав государств по урегулированию кризиса вокруг Украины состоится в Швейцарии в январе 2024 года. Об этом он написал в своем Twitter.

Он подчеркнул, что в Буэнос-Айресе встретился с президентом Парагвая Сантьяго Пеньей, которого поблагодарил за поддержку украинской стороны в международных организациях.

Зеленский добавил, что Украина уже провела три успешных встречи советников по национальной безопасности и внешней политике в рамках «формулы мира». Он выразил надежду на то, что Парагвай присоединится к ее реализации.

«Мы надеемся увидеть как можно больше стран Латинской Америки на следующих переговорах по «формуле мира» в Швейцарии в январе 2024 года. Мы обсудили пути развития торговли между Украиной и Парагваем. Я также пригласил президента Пенья посетить Украину», — написал Зеленский.

До этого стало известно, что страны Группы семи (G7) выразили поддержку Украине и дальнейшему развитию «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами