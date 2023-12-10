Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи по «формуле мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новая встреча советников глав государств по урегулированию кризиса вокруг Украины состоится в Швейцарии в январе 2024 года. Об этом он написал в своем Twitter.

Он подчеркнул, что в Буэнос-Айресе встретился с президентом Парагвая Сантьяго Пеньей, которого поблагодарил за поддержку украинской стороны в международных организациях.

Зеленский добавил, что Украина уже провела три успешных встречи советников по национальной безопасности и внешней политике в рамках «формулы мира». Он выразил надежду на то, что Парагвай присоединится к ее реализации.

«Мы надеемся увидеть как можно больше стран Латинской Америки на следующих переговорах по «формуле мира» в Швейцарии в январе 2024 года. Мы обсудили пути развития торговли между Украиной и Парагваем. Я также пригласил президента Пенья посетить Украину», — написал Зеленский.

До этого стало известно, что страны Группы семи (G7) выразили поддержку Украине и дальнейшему развитию «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.