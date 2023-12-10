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Американский сенатор выступил с радикальным предложением по Украине

Сенатор Вэнс: Украине придется уступить часть территорий России

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Shannon Stapleton/Reuters

Американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в программе State of the Union на телеканале CNN заявил, что для завершения конфликта Украине придется уступить часть территорий России.

«В интересах Америки признать, что Украине придется уступить часть территории русским, и нам нужно завершить военные действия», — сказал он.

Также политик выступил против дополнительного финансирования Украины, так как, по его мнению, бывшая советская республика не сможет одолеть Россию. Вэнс задался вопросом, как Киеву может помочь отправка нового пакета финпомощи, если и ранее выделенные средства не привели к окончанию конфликта.

Сенатор подытожил, что в идею Украины отбросить Россию к границе 1991 года никто не верил.

До этого стало известно, что законопроект о многомиллиардном финансировании союзников не был вынесен на процедурное голосование в сенате США. Он предусматривал выделение Украине, Израилю и Тайваню финансовой помощи в размере $106 млрд. Из этой суммы Киеву предназначалось более половины — $61 млрд.

Ранее в США раскрыли причины сокращения поддержки Украины.

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