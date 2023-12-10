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Лавров ответил на вопрос о лицемерии подхода РФ к конфликту Израиля и Палестины

Лавров: подход России к палестино-израильскому конфликту не является лицемерным

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в онлайн-формате в рамках Дохийского форума, заявил, что российская сторона не проявляет лицемерия, говоря о высоких потерях среди гражданского населения в ходе палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.

Министру задали вопрос о том, не является ли позиция России в текущем ближневосточном конфликте лицемерной в контексте опыта российской военной операции в Сирии и боевых действий в Чеченской Республике в 1990–2000 годах.

«Это вам судить. Я не считаю, что я проявляю лицемерие или что его проявляет Россия», — ответил он.

Глава российского МИД добавил, что Москва никогда не скрывала, как проводились боевые действия в Чеченской Республике, а так же не скрывала свои действия в Сирии, которые велись по запросу легитимного правительства, имеющего представительство в ООН.

По словам Лаврова, Россия сражалась и продолжает сражаться с рядом террористических организаций, которые, в частности, возникли в результате вторжения Соединенных Штатов в Ирак.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова экс-главы министерства иностранных дел Великобритании Филипа Хэммонда о том, что руководитель российского МИД Сергей Лавров запугивает собеседников и рычит на них.

Ранее в МИД России рассказали, пользуется ли Лавров iPhone.

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