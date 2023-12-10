Трамп пообещал спасти демократию в США

В Демократической партии занимаются дезинформацией, считает бывший президент США Дональд Трамп, передает Fox News. Так он отреагировал на критику демократов, называющих угрозой его потенциальное возвращение в Белый дом после выборов 2024 года.

«Левые радикалы-демократы, их союзники по фейковым новостям, раскрыли свою новейшую мистификацию о том, что Трамп и Республиканская партия представляют собой угрозу демократии. Это их новая линия <...> Но нет, я не представляю угрозу. Я спасу демократию. Угроза — это кривой [президент США] Джо Байден», — пояснил Трамп.

Он добавил, что демократы и средства массовой информации пытаются «спасти» Байдена, скрыв его провалы от глаз общественности. Трамп подчеркнул, что действия Байдена в экономике вернут США во времена кризиса 1929 года.

Ранее Байден рассказал об угрозах США в случае возможной победы Трампа на выборах.