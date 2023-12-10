Путин заявил о более грамотных действиях российской армии

Компетентность Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции растет. Об этом заявил президент России Владимир Путин, фрагмент эфира телепередачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Все грамотнее и грамотнее, это очевидно», — сказал он.

Глава российского государства также подчеркнул, что и российская оборонная промышленность набирает обороты.

Также Владимир Путин во время общения с Героями РФ в Кремле объяснил отсутствие будущего у Украины. Он отметил, что у Украины нет ни собственной промышленности, ни денег, ни идеологии, поэтому нет будущего.

До этого Владимир Путин заявлял, что украинские власти «совсем оборзели», начав уничтожать РФ на ее исторических землях, изгонять оттуда людей и объявив русских некоренной нацией на Украине. Если бы не эти действия Киева, Россия никогда не вступила бы в конфликт с Украиной, подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил о борьбе Запада со всеми народами России.