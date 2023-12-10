В Армении заявили о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном

Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном в сжатые сроки, даже до конца декабря, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Об этом сообщает «Sputnik ближнее зарубежье».

«Армения готова продвигать мирный процесс... Конечно, в декабре кажется затруднительным, но мы готовы подписать соглашение даже до конца декабря», – сказал Григорян, добавив, что если заключить мирный договор в декабре не получиться, Ереван все равно будет стараться сделать это в максимально сжатые сроки.

По словам секретаря, если будут окончательно приняты предлагаемые Арменией условия мирного урегулирования, то можно считать, что 70% текста документа одобрено.

«Если вскоре встретятся главы МИД [Армении и Азербайджана], а после этого состоится встреча лидеров, то можно за очень короткий срок, условно, за месяц все это подытожить», — резюмировал Григорян.

До этого глава постоянной комиссии парламента Армении по внешним связям Саргис Ханданян заявил, что правительство республики всегда настроено на конструктивный диалог и не исключает вероятность подписания соответствующего соглашения.

Ранее Армения и Азербайджан освободили военнослужащих двух государств.