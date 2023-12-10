Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Армении заявили о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном

Совбез Армении: Ереван готов подписать мирный договор с Баку в сжатые сроки

close
100%
Denis Balibouse/Reuters

Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном в сжатые сроки, даже до конца декабря, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Об этом сообщает «Sputnik ближнее зарубежье».

«Армения готова продвигать мирный процесс... Конечно, в декабре кажется затруднительным, но мы готовы подписать соглашение даже до конца декабря», – сказал Григорян, добавив, что если заключить мирный договор в декабре не получиться, Ереван все равно будет стараться сделать это в максимально сжатые сроки.

По словам секретаря, если будут окончательно приняты предлагаемые Арменией условия мирного урегулирования, то можно считать, что 70% текста документа одобрено.

«Если вскоре встретятся главы МИД [Армении и Азербайджана], а после этого состоится встреча лидеров, то можно за очень короткий срок, условно, за месяц все это подытожить», — резюмировал Григорян.

До этого глава постоянной комиссии парламента Армении по внешним связям Саргис Ханданян заявил, что правительство республики всегда настроено на конструктивный диалог и не исключает вероятность подписания соответствующего соглашения.

Ранее Армения и Азербайджан освободили военнослужащих двух государств.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами