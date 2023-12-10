Лидеров США и Израиля не будет на инаугурации президента Аргентины

Главы государств США и Израиля не приедут на инаугурацию президента Аргентины Хавьера Милея, несмотря на то, что он делает на них ставку, считая их своими основными союзниками. Об этом сообщает РИА Новости.

Инаугурация запланирована на 10 декабря. Во время своей предвыборной кампании Милей не раз признавался, что он планирует ориентироваться на сотрудничество с Соединенными Штатами и Израилем.

Американскую делегацию на инаугурации должна возглавить глава министерства энергетики Дженнифер Грэнхольм. В состав делегации также войдут посол Соединенных Штатов в Аргентине Марк Стэнли, заместитель министра транспорта по политическим вопросам Карлос Монхе, помощник председателя минэнерго по международным делам Эндрю Лайт и специальный помощник президента США Джо Байдена и старший директор по вопросам Западного полушария совета национальной безопасности американской администрации Хуан Себастьян Гонсалес.

У Джо Байдена нет в планах посещения инаугурации.

До этого сообщалось, что новый президент Аргентины Хавьер Милей готовит программу шоковых экономических реформ.

Ранее приход к власти Милея назвали олицетворение победы сетевых политических структур над иерархическими.