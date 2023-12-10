В Японии сменят министра экономики и партийных боссов из-за скандала

Премьер-министр Японии Фумио Кисида принял решение сменить министра экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимуру, а также нескольких влиятельных политиков в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Их подозревают в получении дохода от сбора политических пожертвований, пишет общенациональная газета The Asahi.

По данным издания, поста могут лишиться руководитель политического совета партии Коити Хагиуда и еще несколько партийных тяжеловесов.

Нисимура в числе других направлений отвечает за сотрудничество с Россией в экономической сфере. Оппозиционеры ранее требовали упразднить должность министра, который курирует связи с РФ из-за конфликта на Украине. Но, по словам Кисиды, глава ведомства был переориентирован на контроль соблюдения санкций в отношении России и их влияние на японский бизнес.

Накануне премьер-министр заявил, что уволит генсека кабмина Японии Хирокадзу Мацуно из-за скандала с «откатами».

Ранее стало известно, что генсека японского правительства подозревают в получении «откатов».